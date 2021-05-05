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football
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Transfer Safety Dorian Davis Likely to Land at East Carolina
Mark Lindsay
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PirateIllustrated
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With East Carolina looking for additional depth at safety the Pirates have made an offer to Western Carolina transfer Dorian Davis out of Shelby.The Golden Lions went 12-3 and won the state title h...
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