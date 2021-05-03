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football
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Tyler Griffin Grabs a New Wide Receiver Offer from ECU
Mark Lindsay
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PirateIllustrated
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Wide receiver Tyler Griffin has snagged a new offer from East Carolina where new running backs coach Chris Foster is heading up his recruitment for the Pirates.The Rivals three-star out of Southeas...
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